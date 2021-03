L'état de Marc Véry s'aggrave ! - DNA du 17 mars 2021 en avance

Victoire dit à Lucie que Marc doit se faire opérer dans les plus brefs délais. Il a un début de jaunisse. Si on ne lui retire pas la vésicule sous peu, c'est la mort certaine. Lucie lui demande si elle peut faire quelque chose. Au commissariat, Aurore considère que Marc Véry est toujours à Sète et que Lucie le cache. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.