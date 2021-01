L'étau se resserre sur Franck - DNA du 19 janvier 2021 en avance

Sandrine informe Martin et Aurore des découvertes qu'elles ont faites avec Anna sur Noé De Cotrières. Le jeune homme a rendu visite à Franck comme le prouve la bague et maintenant il est injoignable. Pour Martin, seule la bague aurait permis d'ouvrir une enquête, or elle a disparu.Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.