L'étrange comportement de Clément - DNA du 31 août 2021 en avance

Laetitia aux petits soins avec son fils, le conseille sur sa tenue et lui rappelle son rendez-vous à l'hôpital. Clément s'agace du comportement trop protecteur dont sa mère et se montre distant.