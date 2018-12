Libre, Béatrice retrouve Sara ! (épisode 360)

Acquittée, Béatrice Raynaud peut enfin la prison pour retrouver sa liberté. Un procès gagné en partie grâce à Lou, l’avocate qui a pris sa défense. Le jour de sa sortie, Lou est accompagnée de Sara, la fille de Béatrice. Mère et fille vont pouvoir rattraper le temps perdu : « On va passer le plus beau Noël de notre vie ! ». Un moment émouvant, où Béatrice peut serrer sa fille dans ses bras, sous le regard bienveillant de Lou. Heureuse, Sara ne cache pas sa joie : « Je suis la plus heureuse là ». Dorénavant : « On va se dire qu’on fait ce qu’on veut, on a envie de faire quelque chose on le fait, on se pose pas de question ». Comment va se passer la nouvelle vie de Béatrice ? Extrait de l’épisode 360 de Demain nous appartient du jeudi 20 décembre 2018.