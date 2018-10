Lola annonce un mauvais présage à Timothée… (épisode 321)

Timothée a trouvé un signal pour contacter sa sœur. Rusé, il a fabriqué un dispositif composé de bouteilles en verre, sur lesquelles il tape pour émettre des sons. Timothée ne comprend pas pourquoi sa sœur refuse de se manifester : « Lola répond moi, j’ai besoin de comprendre ! ». Confiante, Noor est persuadée qu’elle va réapparaître. Alors qu’elle part chercher de quoi manger, les lumières de son dispositif s’allument et scintillent... Timothée est seul face à ce phénomène paranormal. L’âme de Lola et toujours présente et lui annonce un mauvais présage : « Timothée écoute moi, il va se passer quelque chose de grave… ». Timothée est-il en danger ? Extrait de l’épisode 321 de Demain nous appartient du vendredi 26 octobre 2018.