Lola menace Victor pour l’avoir giflée : est-ce la fin du duo ? 😱 (épisode 244)

L’étau se resserre autour de Victor Brunet. Leur coup monté pour l’acquisition du mas commence à se complexifier. En effet, bien que Lola se soit investie dans leur piège, aujourd’hui, la jeune fille est prête à mettre la vie de son père en péril s’il ne se plie pas à ses exigences. Pour cause, Lola n’accepte pas que son père implique Lou dans leurs affaires et surtout qu’il lui donne une part de la société. Mais pour Lola il n’en est pas question, celle-ci s’exclame « J’ai pris tous les risques. J’ai même couché avec l’autre abruti de Robin ». Victor lui fait comprendre qu’elle s’est elle-même fixé ses propres limites. Toutefois, Lola n’a pas dit son dernier mot et ajoute « J’te préviens, soit tu quittes cette femme soit j’vais voir la police. », « T’as peur hein. J’suis plus la gentille petite fille qui obéit à son papa. Celle qui dit rien pendant que son père se tape des pouffiasses toute la journée ! ».