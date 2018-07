Lola trompe Lucie sur sa relation avec Victor 😈 (épisode 244)

Afin d’avoir les idĂ©es plus claires, Lucie dĂ©cide de questionner Lola sur l’affaire du mas. Elle et Karim pensent que Lola et son pĂšre sont de mĂšche pour acquĂ©rir le mas. La jeune femme de 20 ans fait croire Ă Lucie qu’elle hait son pĂšre et qu’elle n’a pas de rapport avec lui. Toutefois, malgrĂ© le scĂ©nario qu’elle tente de faire croire, Lucie reste lucide et ne l’a croit pas du tout. Car, en effet, des Ă©lĂ©ments retrouvĂ©s sur elle ne vont guĂšre dans ce sens. Pour cause, Lola s’appelle actuellement Lola Utis devant tous alors que son vrai nom de famille se nomme Brunelle (en rĂ©fĂ©rence Ă son pĂšre Victor Brunelle). De plus, ChloĂ© avait rapportĂ© Ă la policiĂšre qu’elle avait Ă©tĂ© vue avec Mathias, chose intrigante. Quel lien a-t-elle donc avec lui ? Pour Lucie, le petit Jeu de Lola est clair. Cette derniĂšre demande de l’aide auprĂšs de Mathias pour la cacher de la police en Ă©change d’argent. Ainsi, Lucie a bien compris que devant se trouve un danger public prĂȘt Ă tout pour arriver Ă ses fins. Extrait de l’épisode 244 de Demain nous appartient.