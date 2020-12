L'opportunité de Soraya en Martinique - DNA du 21 décembre 2020 en avance

Soraya reçoit un coup de téléphone inattendu. Très intéressé par son CV, un avocat de Fort-de-France souhaite la rencontrer au plus vite pour convenir d’un entretien. Elle finit par comprendre que Rémy est derrière le coup. Il a utilisé sa boîte mail et envoyé des candidatures à de nombreux cabinets en Martinique. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.