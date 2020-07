Lou a fait son choix - DNA du 3 juillet 2020 en avance

Lou est l’avocate du présumé agresseur et violeur d’Amanda, Marianne et Morgane. Un procès aux assises devrait donc avoir lieu. C’est le genre de procès qui motive Lou à faire le métier d’avocate. Cependant, Joubert vient de lui avouer qu’il était coupable et faute de preuves contre lui la police devrait devoir le relâcher… Un vrai dilemme se présente face à Lou : protéger un violeur pour effectuer son devoir d’Avocate ou l’empêcher d’être relâché pour éviter de nouvelles mésaventures à d’autres femmes ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.