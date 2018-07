Lou choquée face au coup monté de Lola et Victor (épisode 243)

Depuis que Lou connait qui est Lola, cette jeune femme arrivée de nulle part, Lou se méfie de cet homme avec qui elle passait ses nuits. En effet, face à elle, ce sont deux manipulateurs qui se sont servi des charmes de Lola pour arriver à leur fin soit l’achat du mas à bas prix. Lou est en effet tombé dans le piège de Victor mais maintenant il est trop tard, la vente du mas a été signée par Jeanne Bellanger. De plus, Victor salue l’ « imagination » et l’ « efficacité » de sa fille. Lola ajoute « C’est moi qui ai réussi à me faire engager. C’était plutôt malin ça d’ailleurs. ». Victor reprend « Le mieux c’est quand t’as réussi à te faire héberger par les Delcourt ». Et pour couronner le tout, Lola réplique avec mépris « Non mais alors ça Robin, heureusement qu’ils ont accepté pour la vente, j’en pouvais plus. Je devais dormir chez lui c’était horrible », « il est vraiment tombé amoureux ce con ».