Lou craque et se dispute avec Anna (épisode 249)

C'est un moment difficile pour Lou et Karim. L'ex couple sont confrontés face à une situation inattendue. En effet, Nina leur fille, est gardée aux urgences suite à une anémie. Ce diagnostic grave, émis par Marianne Delcourt les bouleversent, mais notamment Anna. Que se serait-il passé si Anna avait écouté Flore quand elle lui disait que Nina avait l'air mal. Aujourd'hui le jeune femme se pose beaucoup de questions. Est-elle réellement prêt pour avoir un enfant avec Karim ? Et ces raisonnements vont être appuyés et confirmés par les réprimandes de Lou consternée face au gros manque d'organisation de la jeune femme. En effet, après avoir fait une nuit blanche à l'hôpital Saint-Clair, Anna l'a rejoint au plus vite avec les affaires de Nina. Cependant, dans la précipitation, celle-ci a complètement oublié de ramener le carnet de santé de la petite fille. Cette erreur déclenche alors une dispute mêlée de colère et de frustration entre les deux femmes. Extrait de l'épisode 249 de Demain nous appartient du 18 juillet 2018.