Lou est partie... - DNA du 1er janvier 2021 en avance

Au réveil, Timothée remarque immédiatement l’absence de Lou dans la maison. Victor finit par avouer à son fils qu’ils se sont disputés et qu’elle est partie. Timothée culpabilise et regrette d’avoir envoyé la vidéo de son père et Rémy Valski à la police. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.