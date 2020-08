Lou et Karim font le point - DNA du 13 août 2020 en avance

Karim retrouve Lou chez Victor. Il vient aux nouvelles de sa fille suite à la violente attaque qu'ils viennent tous de subir. Karim et Lou décident de faire un point sur les décisions qu'ils ont pris et les moyens qu'ils vont devoir mettre en place pour assurer la sécurité de Nina. Lou est morte d'inquiétude. Elle peut compter sur Karim pour la rassurer. Il est déterminé à arrêter le coupable dès que possible.