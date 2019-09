Victor décide de partir une nuit pour rester avec Clémentine et la protéger. Lou ne supporte plus cette situation. Victor décide de mentir à Thimothée et de lui dire qu'il part pour un voyage d'affaire... Lou, pour le bien de Thimothée, fait bonne figure et soutien Victor dans son mensonge... Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.