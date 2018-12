Lou menace Laurence de la transférer loin de sa famille (épisode 350)

Lou a décidé de s’expliquer avec Laurence au parloir. Froide et remontée, Lou est ferme : « Je veux récupérer l’affaire Béatrice Raynaud ». Persuadée que Laurence la écarté de l’affaire, la petite-amie de Victor Brunet n’a pas froid aux yeux : « Soit je redeviens l’avocate de Béatrice Raynaud, soit je vous fais transférer dans une autre prison à l’autre bout de la France ». Des menaces lourdes de sens, qui vont éloigner Laurence de ses enfants et de Sandrine. Dubitative, elle ne croit pas que Lou ait ce pouvoir. Sauf que : « Victor est très ami avec le juge des libertés et de la détention ». En effet, Laurence avait auparavant demandé d’être placée en isolement dû à son statut de juge… « Bonne nouvelle, c’est possible, à Rennes ». Laurence va-t-elle réussir à faire changer d’avis Béatrice ? Où va-t-elle devoir quitter sa prison ? Extrait de l’épisode 350 de Demain nous appartient du jeudi 5 décembre 2018.