Louise est interpellée par la police ! - DNA du 9 juin 2021 en avance

A Montpellier, Karim vient embarquer Louise sous les yeux de ses enfants et de Bart. A l'hôpital, Gary confie à Mickael qu'il va devoir trouver une solution pour pouvoir s'expliquer avec ses enfants et leur prouver qu'il a bel et bien changé. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.