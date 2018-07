Les deux loups seraient-ils en train de se dévorer ? (épisode 245)

Lola ne supporte plus son père. La jeune femme se sent trahie. En effet, depuis toujours, Lola s’est impliquée dans les affaires douteuses avec son père. Mais pour celui du mas, les deux loups ne semblent plus si soudés. Le rapprochement entre Victor et Lou ne plaît guère à Lola. Elle ne supporte pas qu’elle se soit autant donné pour récupérer. « Et elle qu’est-ce qu’elle a fait à part se mettre dans ton lit ? » lui lance Lola. Pour elle, il est hors de question de s’écraser dans cette histoire et surtout face à une inconnue qui profite de son père. Toutefois, Victor tente de lui tenir tête. Surtout il semble tenir à sa relation avec Lou. Ou peut-être chercher-t-il à se protéger ? Quoi qu’il en soit, Lola n’en a pas fini avec lui. Celle-ci compte bien lui faire savoir son désaccord en le menaçant de partir pour jamais s’il donne le moindre pourcentage à Lou. Quelle décision Victor prendra-t-il face à l’ultimatum de sa fille ? Extrait de l’épisode 245 de Demain nous appartient.