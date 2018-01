LOVE IS IN THE AIR: Les bisous pleuvent chez Jessica et Baptiste 😚

Ca va crescendo pour Basptiste et Jessica. Leur amour est de plus en plus fort, et rien ne les arrête. Mais le diner est toujours une affaire qui semble les déranger. En effet, Jessica est face à gros problème : sa mère se fait une joie d’inviter à diner les parents de Baptiste, alors que ces-derniers n’ont aucune envie d’aller chez les Moreno et ont demandé à leur fils d’annuler. Comment la jumelle Moreno va-t-elle réussir à se sortir de cette impasse ?