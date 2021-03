Lucie au chevet de Marc - DNA du 12 mars 2021 en avance

Alors que Marc va de plus en plus mal, Lucie lui fait promettre de ne plus jamais tenter de s'enfuir pour la protéger. Au Spoon, Justine se languit de Coline et se confie à Tristan.