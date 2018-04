Lucie et la brigade de Sète arrêtent Marc Véry (épisode 189)

Suite à la découverte de Lucie sur la réelle identité de Marc Véry, la jeune femme s’est enfin décidée à mettre la main sur le tueur aux alliances. Malheureusement, alors que Lucie et Karim se trouvaient au repaire de Marc Véry, les deux policiers n’ont rien trouvés, seulement une photo d’Anna Delcourt avec son ex partenaire. Signal d’une attaque imminente du tueur aux alliances. En effet, celui-ci se rendit chez Anna et la menaça de tuer la jeune femme. Toutefois, malgré ses menaces, Lucie finit par retrouver les traces du tueur et parvient à l’empêcher de passer à l’acte. La brigade arrive à temps et l’emmène au poste. Extrait de l’épisode 189 de Demain nous appartient.