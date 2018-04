Lucie confronte Marc Véry au poste (épisode 189)

Après l’arrestation de Marc Véry, Lucie décide de l’auditionner seule. Une audition difficile pour la jeune policière qui vient tout juste de découvrir la triste réalité, réalité que Karim avait tenté tant bien que mal de lui faire comprendre. Au poste, Marc Véry ne se cache plus face à la pertinence des informations de Lucie. Ce dernier lui confirme et lui énumère toutes ses victimes. Malgré sa mauvaise posture, le tueur se confesse sur ses sentiments envers la jeune femme et tente de l’émouvoir sans grand succès. Extrait de l’épisode 189 de Demain nous appartient.