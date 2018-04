Lucie craque une nouvelle fois (épisode 190)

Au commissariat, ça ne s’arrange pas pour Lucie. La jeune policière est encore irritée à cause de la tromperie de Marc Véry. La jeune femme est révolté d’avoir été trompée par un tueur en série étant elle-même policière. Inquiet de son état, Karim lui propose de rédiger le rapport sur Marc, ce qu’elle refuse tout de suite. Alors, il lui propose cette fois-ci de faire une pause, mais Lucie refuse une nouvelle fois. Mais alors qu’elle tente d’imprimer le rapport, elle rentre dans une colère noire car l’imprimante ne fonctionne pas. En effet, Lucie doit rendre le rapport le plus vite possible, sans quoi elle pense que Marc Véry pourrait se passer de la prison. Voyant Lucie très fatiguée et irritée, il l’impose de se reposer pendant quelques jours. Extrait de l’épisode 190 de Demain nous appartient.