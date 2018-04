Lucie découvre la vérité sur Marc Véry jusqu’à ce que…(épisode 188)

Avec les accusations fermes de Karim en plus de l’article suspicieux sur Marc Keller, Lucie décide de revoir cet article de plus près. Mais alors qu’elle observe la photo, elle se rend compte que le collier qu’elle porte, offert par Marc Véry, est identique à celui que porte Marc Keller, signe qu’il est bel et bien le tueur aux alliances. Malheureusement, au même instant, Marc V. rentre dans la pièce. Malgré son choc, la jeune policière tente de ne rien laissé paraitre. Elle décide alors de lui proposer un café dans le but de s’emparer de son revolver afin de l’arrêter. Cependant, celle-ci n’aura pas le temps de faire quoi que ce soit puisque Marc s’est déjà échappé. Extrait de l’épisode 188 de Demain nous appartient.