Lucie interroge Marc Véry qui clame son innocence (épisode 371)

Au commissariat, Lucie est en charge de l’interrogatoire de Marc Véry. Déterminée à élucider ses deux meurtres, elle compte bien user d’arguments pour le faire parler. Mais le tueur aux alliances clame son innocence : « Je ne suis pour rien dans ses deux meurtres ». Marc Véry est clair, ce qu’il veut par-dessous tout, c’est aider Lucie dans son enquête et mettre la main sur le vrai coupable. Lorsqu’il était en prison, il a reçu une lettre anonyme : « Un mec voulait me changer de ceux qui m’avaient mis en prison ». Même si Lucie se méfie, elle le croit : « Il ne marche pas sur tes traces, il veut te rendre hommage… ». Encore attaché à Lucie, Marc Véry avoue : « Si ce type te tue, je n’ai plus de raison de vivre ». Marc Véry va-t-il réussir à coincer le tueur ? A-t-il un lien avec le meurtrier ? Extrait de l’épisode 371 de Demain nous appartient du vendredi 4 janvier 2019.