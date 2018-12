Lucie et Karim tiennent une première piste ! (épisode 366)

L’enquête sur le meurtre de Florian avance… Lucie et Karim cherchent un lien entre les modes opératoires du tueur aux alliances et l’assassin de Florian. D’abord réticent, Karim pense que Lucie doit impérativement oublier son ex. Convaincu de la corrélation entre ses meurtres, elle appuie ses propos et pense à un copycat : une reproduction du mode opératoire du tueur initial ! Karim semble de plus en plus convaincu par cette première piste et accepte de la creuser. Le tueur pourrait être une personne fasciné par Marc Véry : « son intelligence, l’horreur de ses crimes… ». D’autant plus que le tueur aux alliances est décédé la veille du meurtre de Florian : « ça aurait pu faire basculer une personne fragile qui veut lui rendre hommage ». A-t-on affaire à un admirateur de Marc Véry ? La police a-t-elle vu juste ? Extrait de l’épisode 366 de Demain nous appartient du vendredi 28 décembre 2018.