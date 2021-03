Lucie menace William et Victoire ! - DNA du 24 mars 2021 en avance

William, kidnappé par Lucie, refuse d'opérer Marc Very. Il faut immédiatement le transporter à l'hôpital. S'il l'opérait dans ces conditions, Very mourrait. Mais Lucie ne veut rien entendre. Elle ordonne à Victoire et à William de faire leur boulot, sinon, elle les supprimera.