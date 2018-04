Lucie reçoit un appel de Marc Véry ! (épisode 194)

Victoire et Lucie se retrouvent autour d’un café pour discuter sur l’état de la jeune policière. En effet, depuis l’arrestation de Marc Véry (le tueur aux alliances) tant recherché, Lucie ne parvient pas à tourner la page et à oublier ses sentiments pour lui. Victoire tente alors de lui remonter le moral et de la motiver pour son avenir. Lucie se confesse alors sur ses ressentis. Bien qu’elle aime encore Marc, elle parvient tout doucement à ne pas penser à lui grâce au soutien de son entourage. Mais alors qu’elle dit ces mots, elle reçoit un appel masqué révélant la voix de Marc Véry en personne. Lucie est troublée. Comment a-t-il pu obtenir un téléphone pour l’appeler ? Quel tournant prendra la vie de Lucie ? Extrait de l’épisode 194 de Demain nous appartient.