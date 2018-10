Lucie s’excuse auprès de Patrick Delors (épisode 315)

À peine sortie de l’hôpital, le lieutenant Salducci en profite pour aller à la rencontre de Patrick Delors. Affaiblie, la jeune femme lui explique que le vrai coupable du meurtre de Pauline Gardel est enfin sous les verrous. Sceptique, Delors la questionne pour savoir s’il ne s’agit pas encore d’un innocent. Mais Karim est clair, l’ADN prélevé sur le lieu du crime correspond à celui de l’assassin. Innocenté, Patrick est sous le choc. Malgré les nombreuses excuses de Lucie, l’ancien détenu ne compte pas se laisser faire : « Tu veux quoi, que je te pardonne ? Tu as volé ma vie, tu as détruit ma famille ». Il continue ses remarques et remet en cause son statut : « Tu es incompétente, dangereuse, tu ne devrais même pas être flic ! ». Sous la pression, la plaie de Lucie se rouvre… Extrait de l’épisode 315 de Demain nous appartient du jeudi 18 octobre 2018.