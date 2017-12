Lucie Salducci décrit l'identité mystérieuse d’Angélina

Tandis qu’Angélina cherche à récupérer Thomas, Lucie et Martin continuent de mener l’enquête sur l’identité d’Angélina Brunelle. En effet, sa relation avec Thomas a éveillé des soupçons quant à son rôle dans l’affaire Pérez. La belle brune serait une conseillère en investissement et qui ne travaillerait qu’avec des « gros poissons ». Impliquée dans des affaires criminelles graves, Angélina ferait preuve de beaucoup d’audaces et de tactiques pour parvenir à se cacher de la police. Extrait de Demain nous appartient épisode 102