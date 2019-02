Lucie surprend Victoire et Georges au mauvais moment ! (épisode 394)

Victoire et Georges profitent d’un moment d’intimité à la coloc. Mais contre toute attente, Lucie débarque et les interrompt ! Le nouveau couple avait prévu de ne pas être dérangé, car Lucie devait être en vacances avec Fred. Mais elle les a écourtées… En panique, Victoire prétexte un mensonge et décide de cacher Georges dans sa penderie ! Lorsqu’elle rentre, Victoire fait tout pour que sa coloc sorte de sa chambre. Mais Lucie a besoin de parler de ses vacances ratées avec son copain : « J’ai essayé de faire en sorte que ça se passe bien, de mettre Fred en confiance. Il fait une fixette sur Marc… ». Lucie va-t-elle apprendre pour Victoire et Georges ? Comment va-t-elle réagir ? Extrait de l’épisode 394 de Demain nous appartient du jeudi 6 février 2018.