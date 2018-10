Lucie va-t-elle s’en sortir ? (épisode 312)

L’attente se fait longue à l’hôpital. Le docteur Dumaze a accepté d’opérer Lucie en dernière minute malgré ses doutes sur son habilité à opérer. Karim, Georges et Victoire sont toujours dans la salle d’attente lorsque Renaud sort du bloc opératoire. Les nouvelles sont mitigées : Lucie a perdu beaucoup de sang et sa tension reste faible. Les prochaines heures seront déterminantes. Elle reste en réanimation pour l’instant. Renaud se confie ensuite à Marianne : « Je n’ai pas été bon… L’opération a duré beaucoup trop longtemps, j’ai causé une hémorragie, on a failli la perdre. » Le docteur Dumaze est pessimiste : « J’ai peur qu’elle s’en sorte pas. » Extrait de l’épisode 312 de Demain nous appartient du lundi 15 octobre 2018.