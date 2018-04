Lucie veut rendre visite à Marc (épisode 196)

Depuis qu’elle a renoncé à ses fonctions de lieutenant dans la police, Lucie Salducci est toujours traumatisée par son histoire avec Marc qui continue de lui envoyer des messages. Victoire lui a fait effacer tous les messages de Marc sur son téléphone… Mais est-ce que cela va suffire pour tourner la page définitivement ? Face à l’insistance de celui qu’elle a tant aimé et en qui elle avait placé ses espoirs, pourrait-elle craquer et chercher à le revoir ? L’ancien lieutenant de police va voir la juge Moiret et lui demande un droit de visite pour voir Marc en prison. Extrait de l’épisode 196 de Demain nous appartient.