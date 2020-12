Luke est mis en examen ! - DNA du 4 décembre 2020 en avance

Luke a finalement eu le courage d’avoir sa responsabilité dans l’agression de Charlie. Il est ainsi mis en examen pour coups et blessures volontaires et entrave à la justice. Il échappe à la détention provisoire mais ne se sent pas méritant. Chez les Daunier, on se félicite que Sofia soit enfin lavée de tous soupçons. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.