Luke "il me prend pour une merde" (épisode 543)

C'est bien Luke qui a acheté les fleurs pour Clémentine Doucet mais celui-ci ne veut pas aller voir la police. Flore et sa soeur lui explique qu'il n'a pas le choix car sinon Arnaud risque de finir en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait... Mais Luke a trop peur de décevoir une nouvelle fois son père et que tout le monde le prenne pour "un gros pervers". Flore le rassure et lui dit qu'elle sera là pour lui quoi qu'il puisse se passer.