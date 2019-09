Luke décide de parler avec son père. Il lui explique que c'est bien lui qui a acheté les fleurs pour Clémentine Doucet. Arnaud est surpris et explique à son fils qu'il va devoir aller voir quelqu'un et être suivi... Mais Luke ne veut rien entendre et reste persuadé que son père a honte de lui. Mais Arnaud rassure son fils en disant que c'est totalement faux ! Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.