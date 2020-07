Luke pousse un coup de gueule ! - DNA du 21 juillet 2020 en avance

Sara se rend à l’hôpital pour tenter de découvrir qui est la mystérieuse femme victime d’une agression en plein centre-ville. La victime aurait cherché à protéger son agresseur… Pendant ce temps, Luke est au chevet de Laura et tente de la convaincre de dénoncer ses parents adoptifs. Il s’attache de plus en plus à la jeune fille et refuse de la laisser en danger ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.