Lundi dans l'épisode 106, Karim et Lucie interrogeront Angélina

Après avoir été interpellée par Martin et Lucie, Angélina est ramenée au commissariat de Sète dans le but d'être questionné par Karim et Lucie. Les deux policiers sont décidés à faire la lumière sur la mission et les fourberies d'Angélina. Thomas décide de parler à Flore sur le plan qu'il a élaboré avec Martin et Lucie afin de la récupérer. Flore acceptera t-elle d'écouter ses explications ? Alex est plus que déterminé à faire la traversée de l'Atlantique seul. Chloé ne semble pas partager son projet ambitieux. Pour en savoir plus, rendez-vous lundi 11 décembre à 19h20 sur TF1 !