Lundi dans l'épisode 121, Maxime s’est enfui avec le bébé de Célia !

Maxime s’est beaucoup attaché à Noé, le bébé de Célia. Avec l’arrestation de sa mère, le jeune homme a préféré éviter le pire : se faire arracher Noé des mains. Chloé s’inquiète de lui et se confie à Flore. Bastien avoue à Victoire qu’il a conclue avec une fille d’antan mais cette nouvelle a l’air de la chagriner. Victoire s’est-elle fait prendre à son propre jeu ? L’amie de Maxime est séduite par le côté « papa poule » de Maxime et compte bien lui faire savoir. Néanmoins Maxime semble encore avoir des sentiments pour Célia… Pour en savoir plus, rendez-vous lundi à 19h20 sur TF1.