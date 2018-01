Lundi dans l’épisode 136, Les Verneuil continuent de poursuivre Marianne

Les Verneuil ne comptent pas s’en arrêter à là. Ils sont d’ailleurs plus que déterminés à se faire rendre justice pour l’acte illégal de Marianne. Maxime, Margot, Bart et Sara se concertent pour sauver le fameux voyage de classe de Jessica et Dylan. En effet, la situation financière de Christelle les a contraints à annuler leurs places chamboulant ainsi tout le programme du voyage de leur professeur. Après l’agression de Marianne, Karim prend en main l’enquête sur l’affaire « corbeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20.