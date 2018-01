Lundi dans l’épisode 141, Laurence acceptera-t-elle le diner romantique de Sandrine ou rejoindra-t-elle Lou ?

Christophe convoque Lou sur l’affaire Agnès Verneuil et Marianne Delcourt. Marianne se met en danger en prenant en charge Agnès Verneuil. Etant donné que son état s’aggrave et que la vérité sur Judith soit parvenue aux oreilles d’Anthony, cette prise en charge pourrait bien lui couter son poste. Sandrine se démène pour raviver la flamme entre elle et Laurence. Alors qu’elle lui prépare un diner aux chandelles, Laurence reçoit un SMS de Lou qui lui propose de se voir. Acceptera-t-elle de briser cette soirée pour rejoindre Lou ? Pour en savoir plus, rendez-vous lundi à 19h20 sur TF1