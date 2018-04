Lundi dans l'épisode 200, Alex en apprend plus sur son frère décédé...

Alex vit avec beaucoup d’émotions les dernières révélations sur son passé. Ses parents lui ont caché l’existence de son frère, Laurent, décédé depuis des années lorsqu’ils habitaient à Sète. A l’époque, Alex a sombré dans le mutisme jusqu’au déménagement de toute la famille en Corse. Depuis, Alex n’avait plus aucun souvenir de son frère et ses parents n’ont pas osé rouvrir la blessure. Pourquoi Jacques et Catherine ont-ils gardé ce secret si longtemps ? Comment Alex va réagir face à ce vieux mensonge ? Rendez-vous dès lundi à 19h0 sur TF1 pour un nouvel épisode de Demain nous appartient.