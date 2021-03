Lydie s'est volatilisée ! - DNA du 4 mars 2021 en avance

Samuel a parcouru Sète de long en large toute la nuit à la recherche de Lydie, mais en vain. Au matin, Alma, inquiète, le convainc que Lydie est dangereuse et qu'il doit aller prévenir la police. En plus d'être introuvable, elle est surtout armée d'un couteau... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.