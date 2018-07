Le magnifique clapping de Christelle et Victoire 👏 (épisode 242)

Christelle en tant que supportrice invĂ©tĂ©rĂ©e rĂȘve de participer au cĂ©lĂšbre clapping. Son amour inconditionnel pour le football lui cause de nombreux soucis. En l’occurrence pour son Ă©tat de santĂ©. La mĂšre Moreno s’est Ă©vanouie quelques heures plus tĂŽt Ă cause d’un trop plein d’énergie pour le prochain match. Victoire lui conseille de gĂ©rer ses Ă©motions et de moindre prendre au sĂ©rieux le foot. Mais Victoire ne peut s’empĂȘcher de compatir avec la passion de Christelle et dĂ©cide de l’aider Ă rĂ©aliser ses rĂȘves. En plein milieu des locaux blancs de l’hĂŽpital, Victoire entraĂźne patients et infirmiers Ă rĂ©aliser un joli clapping. MĂȘme si Christelle croit aux bienfaits du clapping, Marianne quant Ă elle ne partage pas cet engouement. Extrait de l’épisode 242.