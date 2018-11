Making of Collision – Une expérience plus vraie que nature pour les comédiens

Retour en images sur la nouvelle intrigue de Demain nous appartient. Les élèves du lycée Paul Valéry et leurs accompagnants sont tous sous le choc. Alors que le bus rentrait d’une sortie scolaire, une voiture les a percutés de plein fouet sur une route en pleine nuit. Les dégâts sont importants et les blessés sont nombreux. Sur le lieu du tournage, les comédiens ont vécu une expérience plus vraie que nature. Tournage de nuit, maquillage réaliste pour les blessures, mise en situation sur la route… En exclusivité pour MYTF1, les comédiens donnent leurs impressions sur le tournage de cette scène tragique. Retrouvez les interviews d’Axel Kiener (Samuel Chardeau), Sahelle de Figuiere (Noor Beddiar), Garance Teillet (Jessica Moreno), Juliette Tresanini (Sandrine Lazzari), Maud Baecker (Anna Delcourt) et Hector Langevin (Bart Vallorta). Alors, qui est responsable de ce terrible accident ? Qui survivra ? Rendez-vous cette semaine pour cette nouvelle intrigue du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et en replay sur MYTF1.