Making of Collision - Retour sur le tournage de l’accident de bus !

Cette semaine dans Demain Nous Appartient, un accident tragique touche le lycée Paul Valéry. Lors d’une sortie scolaire, le bus qui ramenait les élèves et les enseignants à Sète est percuté par une voiture. Le choc est terrible et les blessés nombreux. Découvrez en exclusivité les images du tournage de cette scène unique. Tournée principalement de nuit, la scène a mobilisé toutes les équipes de la série : acteurs, réalisateur et techniciens. Les caméras de MYTF1 vous dévoilent des images exclusives des comédiens lors du tournage et les coulisses de cette séquence inédite. Alors, qui est responsable de ce terrible accident ? Qui survivra ? Rendez-vous cette semaine pour cette nouvelle intrigue du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et en replay sur MYTF1.