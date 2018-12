Malade, André est à l'hôpital… (épisode 366)

À l’hôpital, Chloé et Marianne sont aux côtés d’André. Malade, le père d’Anna et de Chloé a fait une crise de paludisme. Mère et fille en profitent pour de ce moment pour discuter d’André… Lorsque Chloé parle d’amour, Marianne ouvre son cœur et fait l’éloge de ses qualités : « Oui je l’ai aimé, je l’ai vraiment aimé. Il était tellement drôle… ». Encore blessée de sa disparition et autrefois folle amoureuse, Marianne ne s’en est jamais vraiment remise : « Il ne m’a pas quitté pour une autre, il m’a quitté pour ce que j’étais moi ». Plus nuancée, Chloé est persuadée que sa mère n’était pas la raison de leur séparation : « Il t’a quitté à cause de ce qu’il était lui… ». Marianne va-t-elle lui pardonner ? Va-t-il s’en sortir ? Extrait de l’épisode 366 de Demain nous appartient du vendredi 28 décembre 2018.