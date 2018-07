MALAISE - Les Delcourt découvrent des photos TRÈS HOT de Chloé 😱 (épisode 252)

Rose et Raphael ont invité les Delcourt pour passer un bel après-midi ensemble autour d’un verre. Très nostalgique, le couple leur propose de se visionner des photos de leur folle jeunesse. Déjà qu’Alex n’était pas très enthousiaste par ses retrouvailles alors passer un après-midi à regarder des photos de l’ex de Chloé ne lui procure pas la plus grande joie. Effectivement, bien installés dans leur fauteils, les images défilent doucement. On peut apercevoir des photos toutes mignonnes de Rose et Chloé. Puis au fur et à mesure du défilement, les photos de plus en plus osées et deviennent carrément gênantes. En effet, ces images révèlent des photos de Chloé et Rose carrément dénudées, en train de s’embrasser. Devant ces photos, Les Delcourt sont mal à l’aise et Chloé décide de mettre un terme à ce scénario. Extrait de l’épisode 252 de Demain nous appartient du 23 juillet 2018.