Malaise au Spoon – Guy a-t-il vraiment changé ? (épisode 207)

Entre Béatrice et Guy, le bonheur semble être revenu. Sara est ravie de voir ses parents de nouveau ensemble. Guy a maintenant emménagé dans l’appartement de Béatrice. Il a même offert des cadeaux, ordinateur et tablette, pour remplacer ce qu’elles avaient perdu dans l’incendie. Mais Guy semble être insistant avec Béatrice. Il vient même la voir sur son lieu de travail pour lui offrir un nouveau cadeau, une nuisette. Béatrice est gênée et ne comprend pas le geste de Guy. Elle a peur que Guy soit uniquement là pour vérifier ce qu’elle faisait et savoir où elle était. Guy a-t-il vraiment changé ? Va-t-il retomber dans ses anciens travers ? Extrait de l’épisode 207 de Demain nous appartient.