Malheureuse, Chloé se confesse auprès d’Anna sur l’éloignement d’Alex

Rien ne va plus entre Alex et Chloé. Anna décide de prendre des nouvelles de sa sœur. Chloé ne reconnait plus celui avec qui elle partageait des moments tendres et fougueux. Maintenant, les deux amoureux ne parviennent plus à s’entendre, ce qui l’attriste. Celle-ci va jusqu’à dormir seule sur le fauteuil du salon… Et la volonté d’Alex de traverser l’Atlantique en solitaire n’améliore en rien leur relation. Chloé ne sait plus comment gérer cette situation pour pouvoir retrouver l’amour passionnant qu’elle vivait avec lui après sa libération d’entre les mains de Tiphaine. Leur amour était-il réellement éphémère ? Martin avait-il eu raison concernant les symptômes post traumatiques d’Alex ? Extrait de l’épisode 111 de Demain nous appartient.