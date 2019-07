Manon coach Arthur ! (épisode 519)

Arthur, Sofia, Gabriel et Manon se retrouvent pour aller ramasser les déchets sur la plage. Mais Arthur, très jaloux de la relation entre Sofia et Gabriel, préfère se mettre à l'écart et ne plus participer au projet... Manon décide de secouer Arthur en lui disant que ce n'est pas comme ça qu'il arrivera à charmer sa grande soeur ! Arthur revient sur sa décision et participe à la collecte des déchets ! Il est bien décidé à séduire Sofia ! Retrouvez tous les soirs sur TF1 "demain nous appartient" à 19h20.